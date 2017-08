Grupo suspeito de explodir carro-forte na PE-365 é preso em Serra Talhada

A ocorrência será detalhada em uma coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (21) no Recife, conforme informou a Polícia Militar.

Um carro-forte foi assaltado no início da tarde da sexta (18) na PE-365. De acordo com a Polícia Militar, mais de dez homens em duas caminhonetes trocaram tiros com a PM e explodiram o cofre. Um dos criminosos foi baleado e morreu.