Gusttavo Lima, Gabriel Diniz e Fábio Diniz encerram os shows da 226ª Festa de Setembro em Serra Talhada

Gusttavo Lima, Gabriel Diniz e Fábio Diniz encerram os shows da “226ª Festa de Setembro” nesta quarta-feira (07) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Os shows acontecerão no Pátio da Lagoa Maria Timóteo e contará também com apresentação de Sandryno Ferraz, que completará a programação.

No Palco Cultura Viva, na Praça Sérgio Magalhães, vão se apresentar mais de 50 atrações. Também serão realizados espetáculos infantis , teatro de bonecos, lançamentos de livros e show do Padre João Carlos, amanhã (08), a partir das 19h.