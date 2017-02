Hexagonal da Permanência chega a sexta rodada equilibrado; veja jogos

O hexagonal da Permanência do Campeonato Pernambucano chega a sexta rodada bem equilibrado. Com pouca diferença entre as pontuações, quatro equipes podem chegar a liderança após o fim das partidas deste domingo (19).

O Vitória-PE, atual segundo colocado com nove pontos, vai duelar com o terceiro colocado, o Afogados, que possui oito pontos. O jogo será às 15h, no estádio Vianão. Sem vencer, o Atlético-PE recebe o América-PE, atualmente na quinta colocação com sete pontos, às 15h no Paulo Petribu.

Encerrando a rodada, o quarto colocado Serra Talhada enfrenta o líder Flamengo de Arcoverde. O confronto será realizado no estádio Nildo Pereira, às 16h.

Do Globo Esporte