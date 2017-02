Hexagonal da Permanência começa nesta quarta-feira (01) com briga pela Série D

O hexagonal da permanência do Campeonato Pernambucano começa nesta quarta-feira. Se antes o torneio também chamado de “hexagonal da morte” só oferecia a luta contra o rebaixamento, agora a situação é um pouco melhor para o campeão, nesta temporada.

A equipe que terminar a competição com a melhor campanha (em primeiro lugar na classificação), ficará com uma vaga na Série D do Brasileiro de 2018.

Isso porque, Pernambuco tem três vagas na Quarta Divisão nacional, que deveriam ser preenchidas pelos três primeiros colocados da primeira fase do Estadual. Mas, como o Salgueiro – que disputa a Série C – ficou entre os três que avançaram ao hexagonal do título – ao lado de Belo Jardim e Central – sobrou uma vaga para ser disputada pelas equipe da “permanência”.

Três jogos abrem a primeira rodada, com jogos em Afogados da Ingazeira, Carpina e Paulista. Afogados x Flamengo de Arcoverde abrem os confrontos no Vianão, às 15h, no clássico sertanejo. Depois, Atlético-PE e Vitória-PE medem forças às 20h, no Paulo Petribu. Finalizando os duelos, no mesmo horário, América-PE e Serra Talhada se enfrentam no estádio Ademir Cunha.

Do Globo Esporte