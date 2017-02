Homem acusado de homicídio em Cabrobó, é preso em Serra Talhada

Um homem foi preso na manhã dessa quinta-feira (02) em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, suspeito de ter praticado um homicídio em Cabrobó, no interior de Pernambuco. O crime foi praticado no ano de 2014. Jadeilson Cícero Damascena, mais conhecido como “Nego Jacó″, de 32 anos é natural de Floresta.

O mandado foi expedido pela Comarca de Cabrobó e logo após a prisão Jadeilson foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cabrobó. Posteriormente o homem será conduzido a Cadeia Pública onde ficará a disposição da justiça.

Do O Povo com a Notícia