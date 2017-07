Homem de 27 anos é assassinado a tiros dentro de um bar em Salgueiro

Um homem de 27 anos foi assassinado nesse domingo (23) na cidade de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar, o crime aconteceu em um bar, que fica no bairro Primavera. Testemunhas informaram a polícia que dois homens chegaram em uma moto e começaram a atirar na vítima, que morreu no local.

A polícia realizou buscas para capturar os assassinos mas, até o momento, ninguém foi preso. O crime foi registrado na delegacia da polícia civil, onde foi instaurado o inquérito para apurar a motivação e os autores do homicídio. (G1)