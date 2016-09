Homem de 28 anos é assassinado a tiros, Sertão de Pernambuco

Um carvoeiro de 28 anos morreu, após ser atingido por tiros, nessa quinta-feira (1º) em uma fazenda na Zona Rural de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. A polícia já tem informações de quem cometeu o crime, mas o suspeito ainda está foragido.

De acordo com a Polícia Militar (PM) a vítima estava trabalhando, na Fazenda Escurinho, próximo ao bairro Santa Rita, quando um homem chegou e fez algumas perguntas ao carvoeiro sobre umas ovelhas. O suspeito saiu e voltou cerca de 20 minutos depois, com um outro homem e efetuou o disparos.

A vítima foi atingida no tórax e morreu ainda no local. O Instituto de Criminalística esteve no local para fazer a perícia e remoção do corpo. Ainda segundo a PM, o carvoeiro tinha passagens pela polícia por roubo e tráfico de droga. Buscas foram feitas na região, mas ninguém foi preso. O Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cabrobó. (G1)