Homem de 29 anos é morto a tiros em Salgueiro, no Sertão de PE

Um homem, de 29 anos, morreu após ser atingido por tiros, nesse domingo (08), em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Até o momento ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar o jovem era um ex-presidiário. Pessoas que estavam no local no momento do crime não quisseram passar informações. A polícia isolou o local do crime até a chegada do Instituto de Criminalística para realização da perícia.

A Ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil local e um inquérito policial foi instaurado. (G1)