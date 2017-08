Homem de 57 anos é morto a facadas em frente a sua residência, no Sertão de PE

Um homem de 57 anos foi encontrado morto, em frente a sua residência, por volta das 7h dessa quinta-feira (10), na região do Sítio Cedro Velho, na Zona Rural de Cedro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo da vítima foi encontrado despido e com perfurações no maxilar inferior, ombro direito e na garganta.