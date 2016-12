Um professor de 58 anos, foi agredido a golpes de facão na cabeça, na madrugada dessa sexta-feira (30), no Sítio Granja, Lote 12P, Cachoeira II, Serra Talhada-PE.

De acordo com a Polícia Militar, um caseiro atacou o proprietário do sítio, de iniciais I. G. S., com um golpe de facão na cabeça. O agressor fugiu sem deixar pistas e o professor foi atendido no Hospam (Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães), mas não corre risco de morte.