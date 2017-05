Homem é assassinado a facadas após tentar separar briga em Caruaru

Um homem de 47 anos, foi morto a facadas na noite desse sábado (6) no bairro Vila Kennedy, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos, de 18 anos, foi preso após ser agredido por moradores do bairro e encaminhado para a Delegacia de Plantão.