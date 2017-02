Homem é assassinado a tiros em Floresta, no Sertão de PE

Um homem foi assassinado a tiros na noite deste sábado (11) em Floresta, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu na Rua Maria Martins, no bairro Caetano 1, por volta das 19h00.

De acordo com fontes do Blog do Elvis, dois homens se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos com arma de fogo. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Coronel Álvaro Ferraz, mas não resistiu aos ferimentos. Este é o quarto homicídio do ano registrado na “Terra dos Tamarindos”. A Polícia Civil investiga o caso.

Via Blog do Elvis