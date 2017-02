Homem é assassinado a tiros em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco

Na noite desse domingo (19), por volta das 21h30, um homem identificado como Wélio André de Souza Xavier, de 26 anos, foi assassinado a tiros no bairro da Cohab, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo populares, dois homens não identificados, em uma motocicleta Honda Bros, vermelha, placa não anotada, efetuaram vários disparos de arma de fogo. Após a prática do crime, os algozes se evadiram, tomando destino ignorado.

A vítima foi socorrida para o Hospam (Hospital Regional Agamenon Magalhães), onde foi atendido e operado pela equipe médica de plantão, porém na madrugada desta segunda-feira (20), por volta de 01h30 veio a óbito.

Com esse assassinato sobe para cinco o número de homicídios registrados na Capital do Sertão do Pajeú, o último vitimou um idoso de 63 anos, que foi assassinado na última sexta-feira (17) no distrito de Tauapiranga, zona rural de Serra Talhada-PE.

Via Nayn Neto