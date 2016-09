Homem é assassinado a tiros em Triunfo, no Sertão de PE

Na manhã dessa quarta-feira (14), por volta das 05h30, um homem identificado como “Zé de Dóia”, foi assassinado a tiros, na PE-350, Serra do Brocotó, zona rural do município de Triunfo, Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, o efetivo foi informado, através de ligação telefônica, e se deslocaram ao enderenço, onde constataram a veracidade do fato, a vítima havia sido atingida por vários disparos de arma de fogo e veio a óbito no local. Populares relataram que a vítima residia na cidade de Triunfo e possuía um sítio naquela localidade, onde frequentemente se deslocava para a lida com o gado. Ninguém sabe quem praticou o crime. A vítima estava conduzindo uma motocicleta que desapareceu, após o crime.

A Polícia Militar esteve no local, fez o devido isolamento até a chegada da Polícia Civil da cidade de Triunfo, que ficou à cargo das investigações.

Via Nayn Neto