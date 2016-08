Homem é assassinado a tiros na Academia das Cidades em Serra Talhada

Um homem identificado como Miguel Aureliano Ferraz, 61 anos, conhecido por “Miguel da Rolinha”, foi assassinada a tiros na manhã desta sexta-feira (26), no bairro Ipsep em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações de populares, a vítima fazia caminha por volta das 06h00 na Academia das Cidades, quando dois homens se aproximaram em uma moto modelo Bros, de cor preta, e dispararam pelo menos quatro tiros contra o mesmo. Ainda de acordo com informações Miguel era ex-presidiário.

Com esse homicídio Serra Talhada contabiliza 28 assassinatos em 2016, o último aconteceu no domingo (21), vitimando o ex-presidiário José Roberto Magalhães Lima, vulgo “Beto”, que foi assassinado no Bar da Viúva às margens da BR-232 em Serra Talhada.

A Polícia Militar esteve no local, fez o isolamento até a chegada da Polícia Civil, que assumiu o caso. O corpo foi removido para o HOSPAM e posteriormente será levado para o IML de Caruaru.