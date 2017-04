Homem é detido após agredir a mãe e a irmã no bairro Ipsep em Serra Talhada

Um homem de 26 anos, foi detido pela polícia após agredir a própria mãe e irmã na tarde desse domingo (23), no bairro Ipsep em Serra Talhada-PE.

Policiais militares do 14º BPM foram acionados pela Central de Operações para se deslocarem até o bairro Ipsep, a fim de averiguar uma denúncia violência doméstica, ao chegar no local a irmã do imputado informou que seu irmão estaria agredindo sua genitora e outra irmã no interior da residência, logo se depararam com o imputado S. F. R. de C., o qual apresentava visíveis sinais de embriagues alcoólica.

De imediato foi conduzido para DPC de Serra Talhada para adoção de medidas cabíveis.