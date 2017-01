Homem é detido após matar cadela e jogar pedras no carro da PM em PE

]Um homem de 30 anos foi detido suspeito de matar uma cadela a pauladas e jogar pedras no carro da Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira (04), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a PM, ele matou o animal que pertencia ao vizinho e jogou pedras também em outras casas da rua.

Segundo a PM, o suspeito também agrediu a esposa na frente dos filhos. A mulher tentou se esconder na casa de um vizinho e o marido foi atrás dela. Após não encontrar a mulher, o homem matou o animal a pauladas. Em seguida, ele depredou vários telhados e vidraças de vizinhos.

A mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA); não há informações sobre o estado de saúde dela. O homem foi levado para a 1ª Delegacia da Polícia Civil e autuado. (G1)