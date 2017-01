Homem é detido com arma de fogo no Centro de Serra Talhada

Um homem de 29 anos foi detido com uma arma de fogo na tarde desse sábado (28), no Pátio da Feira Livre, no Centro de Serra Talhada-PE.

Policiais Militares foram acionados pela Central de Operações do 14º BPM para verificar um indivíduo que se encontrava armado. Chegando ao local, os policiais efetuaram abordagens e encontraram o imputado J. W. S. da C., portando, em sua cintura, um revólver calibre 38, Taurus, n° de série: 181731, com 03 (três) munições intactas.

Em seguida, os policiais deram voz de prisão e o conduziram à DP local para que fossem tomadas as devidas providências.