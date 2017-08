Homem é detido por populares após furtar a casa da própria mãe deficiente física em Serra Talhada

Imagem ilustrativa

Um homem de idade não revelada foi contido por populares após furtar a casa da própria mãe, que é deficiente física. O fato aconteceu nessa quinta-feira (24), no bairro Mutirão em Serra Talhada-PE.

De acordo com a PM, vítima informou que o imputado 01 W.L.J.M., havia roubado um botijão de gás e um micro-ondas de sua genitora que é deficiente física, na madrugada desta quinta-feira. A genitora da vítima informou ter visto o imputado 01 roubando os objetos. Onde a vítima o indagou e o imputado 01 informou ter efetuado o delito e que o material estava escondido na residência do imputado 02 A.P.S., onde o policiamento fez deslocamento ao local, porém os materiais do roubo não foram encontrados. Na revista foram encontrados 08 (oito) cigarros de maconha.

O imputado 02 informou que é usuário de drogas e que o local funciona como ponto de venda de entorpecentes.

Todos os envolvidos foram encaminhados à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.