Homem é encontrado morto após agredir esposa com facão em PE

Um jovem, de 25 anos, foi encontrado morto, nesse domingo (11), no Povoado de Nova Descoberta, na Zona Rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A polícia investiga se o crime foi praticado por vingança. No sábado (10), o homem agrediu a esposa com golpes de facão. A mulher precisou ser internada.

O corpo do jovem foi encontrado no Sítio Bahia, com ferimentos na região da cabeça. Perto da vítima foi achado um pedaço de madeira sujo de sangue, que pode ter sido utilizado para praticar o crime.

Segundo informações repassadas para a polícia, no sábado (10), o homem agrediu a esposa com golpes de facão, provocando ferimentos no braço e na cabeça. A mulher foi socorrida e encaminhada para o hospital, onde permanece internada. A polícia investiga se o crime pode ter sido praticado por pessoas ligadas a mulher que sofreu a agressão. (G1)