Homem é encontrado morto com faca no pescoço em São José do Belmonte

No inicio da noite desse sábado (04), por volta das 18h20, populares encontraram um corpo, já com mal cheiro, na Rua João Pedro Xavier, nº 50, Vila Delmiro, na cidade de São José do Belmonte, Sertão de Pernambuco.

Segundo a Policia Militar, a vítima foi identificada como Arnaldo Acilon da Silva. Quando os policiais chegaram no endereço, encontraram o corpo da vítima no chão do quarto, com uma faca encravada no pescoço, pelo mal cheiro, provavelmente a vítima foi assassinada dias atrás. A companheira de Acilon não foi localizada. O local foi isolado pela PM e a ocorrência repassada para a Polícia Civil para maiores investigações.

Via Nayn Neto