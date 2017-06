Homem é ferido com barra de ferro no bairro Vila Bela em Serra Talhada

Um homem de 28 anos ficou ferido ao ser atingido por uma barra de ferro, na tarde deste sábado (24) no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Policiais Militares do 14º BPM foram acionados para verificar uma tentativa de homicídio na Quadra 39, bairro Vila Bela. Chegando ao endereço, depararam-se com a vítima caída no chão, a mesma apresentava uma perfuração no abdômen (lado esquerdo) causada por uma barra de ferro. De imediato, o policiamento acionou o Corpo de Bombeiros, que o encaminharam para o Hospam. Populares informaram que um homem conhecido por “Nenem” seria o autor do delito e que após o fato havia empreendido fuga.

O policiamento fez rondas e o localizou com a barra de ferro nas mãos. Ao ser dada voz de prisão, este esboçou reação, tentando evitar a abordagem, porém foi detido e conduzido à DPC de Serra Talhada, onde foi autuado em flagrante delito.

Durante trajeto à Delegacia o imputado ameaçou o policiamento, dizendo que iria se vingar pelo fato de o efetivo ter efetuado a prisão.