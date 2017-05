Um homem de 38 anos foi morto a tiros, na última quarta-feira (10), durante uma tentativa de assalto em Dormentes, no Sertão de Pernambuco. Até o momento ninguém foi preso.

De acordo com informações da polícia, a vítima estava em uma pizzaria, com a esposa e uma sobrinha, na Zona Central do município, quando dois suspeitos chegaram em uma moto e anunciaram um assalto. O homem levantou da mesa e terminou sendo atingido por dois tiros. Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados. (G1)