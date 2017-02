Homem é morto a tiros e criança de 4 anos é atingida de raspão, no Sertão de PE

Um homem de 34 anos foi morto nessa segunda-feira (20), em Cedro, no Sertão de Pernambuco. O crime ocorreu na Rua Sete de Setembro, Zona Central do município. Uma criança de 4 anos, que estava próximo ao local foi atingida de raspão por um tiro. Até o momento ninguém foi preso.

Segundo informações da Polícia Militar, três homens armados chegaram em um carro prata, se aproximaram da vítima e efetuaram os tiros. A vítima foi atingida nas costas, perna, peito e na cabeça. Uma criança que estava no local no momento do crime também foi atingida. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da criança.

O local foi isolado até a realização da perícia e a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia Civil local, onde o caso será investigado. (G1)