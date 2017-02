Homem é morto a tiros e filhos de 5 e 12 anos ficam feridos em Salgueiro

Um aposentado de 31 anos morreu e os dois filhos, de 12 e 5 anos ficaram feridos, em um tiroteio, na noite dessa quarta-feira (22), em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O crime ocorreu na BR-232, no bairro Novo Horizonte. As duas crianças foram socorridas para o hospital local. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime foi praticado por dois homens em uma moto, que se aproximaram do carro e efetuaram vários disparos. As crianças foram socorridas em uma ambulância para o Hospital Regional e e em seguida transferidas para o Hospital Universitário (HU), em Petrolina, também no Sertão do Estado. O aposentado foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a unidade hospitalar local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A cena do crime foi peridicada pelo Instituto de Criminalística (IC). A polícia realizou buscas na região na tentativa de encontrar os suspeitos, mas não foram localizados. Ainda não é possível saber o estado de saúde das crianças. Por medidas de segurança, o HU não repassa informações sobre vítimas de tentativa de homicídio.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro e um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. (G1)