Homem é morto a tiros em frente a mercado no Centro de Ibimirim

Um homem de 31 anos foi morto a tiros nesse domingo (13) no Centro de Ibimirim, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu em frente a um mercado.

Ainda segundo a PM, a prima da vítima participava de um evento no estabelecimento comercial e viu o momento no qual um homem se aproximou e efetuou os disparos. A motivação do crime é desconhecida. Até a publicação desta matéria, ninguém foi preso.