Homem é morto a tiros na porta de casa em Salgueiro

Um homem de 32 anos foi assassinado na noite dessa quinta-feira (10), em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com polícia, a vítima estava na calçada de sua casa, quando, segundo testemunhas, dois homens usando capacete chegaram atirando. O homem morreu no local. Após o crime, os suspeitos saíram correndo.