Homem é morto a tiros próximo da casa onde morava, no Agreste de PE

Um homem de 39 anos foi assassinado a tiros nessa quinta-feira (08) em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. O crime foi registrado na rua onde a casa que a vítima morava é localizada, no bairro do Salgado. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por dois disparos nas costas, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. A polícia não soube informar a autoria e motivação do crime, que será investigado. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido identificado ou preso. (G1)