Homem é morto com golpes de faca, no Sertão de Pernambuco

Um homem foi morto com golpes de faca, neste sábado (4), em Araripina, no Sertão de Pernambuco. Duas pessoas que podem ter participado do crime foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Ouricuri, também no Sertão do Estado, onde serão ouvidas.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o homem estava bebendo em um bar, quando saiu da companhia de uma mulher e de uma outra pessoa, para ir ao banheiro de um posto de combustível, no bairro Planalto. Chegando ao local a vítima foi atacada por cerca de três suspeitos, que o atingiram com golpes de faca nas costas. O corpo foi encontrado por trás do posto de combustível.

Além dos dois homens conduzidos para a delegacia para prestar esclarecimentos, um adolescente, que também pode ter envolvimento no crime foi levado para a delegacia de Araripina.

Do G1