Homem é morto e outro fica ferido na BR-316, no Sertão de PE

Um homem de 49 anos foi morto com tiros na cabeça e outro ficou ferido nessa quinta-feira (2) na BR-316, próximo ao Trevo do Ibó, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil (PC), por volta das 10h, bandidos armados em um carro atiraram nas vítimas, que seguiam de moto pela via. Os autores do crime fugiram em seguida.

Segundo a polícia, o homem que ficou ferido tem 47 anos de idade. Ele foi atingido por três tiros e foi levado para o Hospital de Salgueiro. Ele está em estado estável.

Já o homem que veio a óbito, tinha passagem pela polícia por homicídio no estado da Bahia e por porte ilegal de arma em Pernambuco. (G1)