Homem é preso após ameaçar de morte uma pessoa na zona rural de Calumbi

Na tarde dessa quinta-feira (20), por volta das 15h30, Policiais Militares do 14ºBPM apreenderam uma pistola cal. 7,65 mm, e conduziram o proprietário da mesma. O fato aconteceu na localidade Poço dos Cavalos, zona rural do município de Calumbi, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, durante rondas na BR-232, o efetivo do PJEs, sob o comando do Sgt. Juarez, recebeu determinação da Central de Operações do 14º BPM para verificar a ocorrência no endereço citado. Ao chegar no local, o efetivo manteve contato com o solicitante o qual informou que C.A.S., após uma discussão, sacou um pistola para atirar em uma pessoa, identificada apenas como “Manoel”, tendo sido impedida pelo sobrinho da vítima, o qual conseguiu tomar a arma de C.A.S. e guardou até a chegada da PM.

De posse das informações, os policiais realizaram diligências e conseguiram prender o valentão, o qual foi conduzido, juntamente com a arma, para a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foi autuado.

Via Nayn Neto