Homem é preso com 59 cartões do Bolsa Família e 17 de crédito em Pernambuco

Um homem de 48 anos foi preso na manhã dessa quinta-feira (09) com 59 cartões do Bolsa Família, 17 cartões bancários, 23 carteiras de identidade e 39 carteiras de trabalho em Venturosa, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi preso na própria residência. Ele era agiota e recolhia os cartões para receber o dinheiro das vítimas.

Ainda segundo informações da polícia, o suspeito foi preso em cumprimento de um mandado de prisão por homicídio. O homem de 48 anos foi levado ao Presídio Advogado Brito Alves em Arcoverde, no Sertão do Estado. (G1)