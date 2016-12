Um homem de 39 anos foi preso na manhã dessa terça-feira (27) com R$ 1 mil em cédulas falsas. O caso ocorreu em Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco. Policiais militares chegaram ao suspeito após receberem denúncias anônimas de que o homem estaria com uma moto roubada.

De acordo com a PM, dez notas de R$ 100 falsificadas foram encontradas na casa do suspeito, além da motocicleta. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil local de Bezerros, também no Agreste.

Do G1