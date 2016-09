Homem é preso na BR-428 com 108 kg de maconha dentro do carro

Um homem de 35 anos foi preso nessa quarta-feira (07), na BR-428, que fica entre os municípios de Orocó e Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações da 2º Companhia de Polícia Militar (2º CIPM), ele foi abordado pela polícia durante uma operação e foi encontrado 108 kg de maconha dentro do veículo.

Segundo a polícia, o homem reside em Salvador, na Bahia. Ele e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro. Ele deve responder por tráfico de drogas. (G1)