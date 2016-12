Um homem de 28 anos foi preso nessa terça-feira (20) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, suspeito de pedofilia. De acordo com a Polícia Civil, ele levou uma menina de sete anos para um matagal e acariciou as partes íntimas dela. O caso aconteceu em 2014, nas proximidades do santuário Mãe Rainha.

A polícia informou que ele foi preso após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. O homem foi levado para a cadeia de Saloá, no Agreste de Pernambuco. (G1)