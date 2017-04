Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de filha por mais de 20 anos, no Agreste de PE

Um homem de 58 foi preso na tarde dessa quarta-feira (05) suspeito de abusar sexualmente da filha por 22 anos em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima de 31 anos denunciou o pai e afirmou ser vítima de agressão desde os nove anos e ter três filhos frutos das relações sexuais.