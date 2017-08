Homem é preso suspeito de estuprar mulher, no Agreste de PE

Um homem de 45 anos foi preso no último sábado (5) suspeito de estuprar uma mulher, de idade não divulgada, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava passando próximo à Penitenciária Juiz Plácido de Souza quando o homem, que estava armado, abordou e levou a mulher até um motel abandonado.

Ainda de acordo com a PM, ele é suspeito de estuprar duas mulheres no mês de julho e estava sendo procurado pela polícia. As vítimas reconheceram o homem. Ele foi autuado em flagrante e será apresentado em audiência de custódia.