Homem é preso suspeito de estuprar o enteado de 5 anos, no Sertão de PE

Um homem de 29 anos foi preso, nesta segunda-feira (19), suspeito de estuprar o enteado, de cinco anos, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A prisão ocorreu na residência onde o suspeito morava com a mãe da vítima, no bairro Santa Luzia, Zona Norte da cidade. De acordo com a Polícia Civil, a criança afirmou ainda que era estuprada por dois adolescentes de 12 e 13 anos.

A investigação da polícia começou no mês de abril, depois que a vítima foi internada no Hospital Dom Malan (HDM), com quadro grave de sífilis e com ferimentos nas partes íntimas. O HDM acionou o Conselho Tutelar, que providenciou um abrigo para a criança, devido a condição de vulnerabilidade do menor de idade.

O órgão ainda apresentou a notícia-crime para a 214ª Delegacia de Polícia Civil, que solicitou a prisão do suspeito. De acordo com o delegado Daniel Moreira, responsável pelo caso, foram apresentados relatórios e laudos psicológicos, onde a criança relata que era estuprada pelo padastro e por mais duas pessoas.

“Depois de todo esse processo a gente ouviu a criança e ela confirmou que era abusada tanto pelo marido da mãe, como por um primo, de 12 anos e por um amigo do primo, de 13 anos. Tudo indica que a mãe era conivente com a situação. A criança continua no abrigo e o suspeito será recolhido para a Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes”, disse Daniel Moreira. A mãe do menor será ouvida na tarde desta segunda-feira (19). (G1)