Homem é preso suspeito de matar companheira em Salgueiro

A polícia prendeu nesse domingo (07) o suspeito de cometer um feminicídio em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Antonio Marcelino Pereira Neto, de 27 anos, foi detido por dois policiais de folga na cidade de Penaforte e conduzido para Salgueiro. Ele morava junto com a vítima e teria esfaqueado a mulher quatro vezes na região do tórax no último sábado. A moça chegou a ser socorrida para o hospital regional, ficou internada na UTI, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na madrugada deste domingo.

Os dois moravam no Conjunto Habitacional Mandacaru, no Loteamento Novo Salgueiro. Segundo informações do 8º BPM, Antonio teria comentado com pessoas conhecidas que viu um homem saindo correndo depois de pular o muro de sua casa e teria desconfiado de uma traição por parte da mulher.

Via O Povo com a Notícia