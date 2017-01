Um homem de 52 anos foi preso dentro da casa dele na última segunda-feira (23) no bairro Pindoba, em Custódia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, ele é suspeito de ter matado um jovem de 21 anos a facadas no domingo (22).

Ainda segundo a PM, o suspeito disse que a vítima queria dinheiro para comprar drogas, quando deram início a uma discussão. O homem foi autuado em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, também no Sertão. (G1)