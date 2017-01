Homem é suspeito de matar mulher e filho em Triunfo, no Sertão de PE

Um duplo homicídio chocou a população de Triunfo, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia, uma aposentada de 58 anos foi encontrada morta dentro da própria residência, no sítio Mumbaça, na zona rural da cidade. O crime ocorreu na noite da véspera do ano novo.

A segunda vítima, de acordo com informações da Polícia Militar, foi encontrada nesta segunda-feira (02) próximo a casa onde morava, também no sítio. O corpo era do filho da aposentada e estava num buraco. Os policiais suspeitam do marido da vítima, um homem de 60 anos, que se encontra foragido. Ainda não se sabe o motivo dos crimes.

A PM trabalha com a hipótese da relação dos crimes. Os corpos de ambos foram encaminhados para o IML de Caruaru. O caso será investigado pela Delegacia de Triunfo. (G1)

