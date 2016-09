Homem em liberdade condicional é preso com 100 tabletes de maconha na BR-232 em PE

Um homem de 24 anos foi preso na tarde desta terça-feira (06) com 100 tabletes de maconha em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele estava em liberdade condicional. A PRF informou que ele foi preso na BR-232 e a droga estava escondida no casaco dele.

A assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária disse que ele trafegava pela contramão da rodovia quando foi abordado. Segundo a PRF, a droga estava embalada em papel alumínio. O suspeito disse à polícia que comprou a droga em uma feira popular.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil e a motocicleta encaminhada para o pátio da PRF no município. A polícia informou que o suspeito havia sido preso anteriormente pelos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. (G1)