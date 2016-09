Um homem não identificado, foi flagrado pelas câmeras de segurança de uma loja de cosmético praticando furto no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a proprietária da loja, o homem furtou um aparelho elétrico para cabelos (chapinha). Após o furto, o mesmo fugiu, tomando destino ignorado.

Confira abaixo as imagens do momento do furto, caso você reconheça esse jovem.