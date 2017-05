Homem morre após colisão na BR-232, no Agreste de Pernambuco

Um homem de 60 anos morreu nesse sábado (29) após o carro que ele guiava bater de frente com uma SUV na BR-232 em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da caminhonete foi para o acostamento e depois cruzou a rodovia, colidindo contra o carro da vítima, que morreu no local.