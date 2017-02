Homem morre após veículo capotar na PE-365 em Serra Talhada

No final da tarde deste domingo (12), por volta das 17h00, um grave acidente vitimou um homem identificado por Antonio Ferreira de Lima, conhecido como “Baiano”. O acidente aconteceu na PE-365, na altura da Pedra do Sino, na cidade de Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo testemunhas, a vítima transitava pela via, sentido Serra Talhada/Triunfo, em um veículo Fiat Uno, quando por motivos desconhecidos veio a capotar o veículo. Durante o capotamento o corpo da vítima foi projetado para fora do veículo e caiu longe, em uma ribanceira. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O Corpo de Bombeiros foi até o local, recolheu o corpo da vítima e encaminhou para o necrotério do Hospital Professor Agamenon Magalhães (HOSPAM).

Do Portal Nayn Neto