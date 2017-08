Homem morre em acidente após entrar na contramão na BR-232

Um homem de 40 anos morreu na madrugada deste domingo (6) após conduzir uma moto na contramão e bater em uma ambulância na BR-232 em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu no sentido Caruaru/São Caetano.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ambulância tem placa da cidade de Tupanatinga, também no Agreste. O estado de saúde do motorista e a idade não foram informados. A PRF não descarta a possibilidade do motociclista estar sob o efeito de álcool.