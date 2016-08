Homem morre em acidente de trânsito, no Sertão de Pernambuco

Imagem ilustrativa

Um motorista de 48 anos morreu, nessa segunda-feira (29), em um acidente de trânsito, em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco. O incidente ocorreu na estrada do açude, Capela de São Braz. O homem morreu na hora.

A Polícia Militar (PM) informou que quando chegou ao local encontrou um caminhão tipo caçamba próximo a um barranco. A vítima estava fora do veículo. A PM acredita que o motorista foi arremessado para fora do carro com a colisão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local o homem já estava sem vida. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil local. (G1)