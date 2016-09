Imagem ilustrativa

Um homem de 29 anos morreu em um acidente na tarde dessa sexta-feira (02) em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão. O acidente foi registrado no Distrito de Pão de Açúcar.

A PRF informou que o homem que morreu estava guiando a motocicleta. O caminhão estava entrando na rodovia quando atingiu a moto; o motorista fugiu do local, conforme a Polícia Rodoviária. (G1)