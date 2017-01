Homens armados atiram contra um veículo parado no bairro Caxixola em Serra Talhada

Policiais Militares foram acionados pela Central de Operações do 14º BPM para verificar alguns disparos de arma de fogo no bairro Caxixola em Serra Talhada-PE. Chegando ao local, os policiais constataram a veracidade do fato. A vítima relatou que estacionou o carro (Golf) em frente à casa de sua mãe e, logo depois, ouviu vários disparos de arma de fogo e, ao sair da residência, verificou que o veículo estava com cerca de 10 (dez) perfurações.

Populares informaram que dois elementos, um deles de capacete e camisa escura, em uma motocicleta, de cor, placa, marca e modelo não identificados, efetuaram os disparos e, em seguida, fugiram.

Outras viaturas foram acionadas a fim de localizar os infratores, porém, sem êxito. Por fim, a equipe ficou no local até a chegada da perícia técnica da Polícia Civil.