Homens armados tomam carro de assalto na PE-390 próximo a Serra Talhada

Na tarde desta sexta-feira (20), por volta das 15h00, na PE-390, na altura do distrito de Serrinha, homens armados tomaram de assalto um veiculo Prisma, de cor preta, placa OYT-0073/ Serra Talhada-PE.

Segundo a vítima, a ação aconteceu quando o mesmo estava em deslocamento da cidade de Itacuruba-PE, com destino à Serra Talhada. No trajeto, a vitima percebeu que um veículo de cor prata o acompanhava de perto, tendo o mesmo ultrapassado e parado mais na frente, dando a entender que estava quebrado. Ao diminuir a velocidade, próximo ao carro prata parado, dois homens, não identificados, um com uma espingarda de groso calibre na mão e o outro armado com uma arma curto, saíram do matagal, foçaram a parado do seu veículo e anunciaram o assalto. Os bandidos assumiram a direção do Prisma, fizeram a vítima de refém e seguiram até a estrada de acesso ao distrito de São Miguel, Zona Rural de Serra Talhada, onde após roubar os pertences da vítima, liberaram a mesma, que conseguiu pegar uma carona e seguiu até à sede do 14ºBPM, onde informou a ocorrência. Os policiais realizaram diligência,porém não obtiveram êxito.

De Nayn Neto